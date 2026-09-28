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Për të 13-tën natë me radhë, qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë, duke u bërë bashkë me një kërkesë dhe një zë: mbështetje të palëkundur për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në pamjet e siguruara nga gazetarja e Klan Kosova, Vesa Hoda, shihet grumbullimi i qytetarëve, familjarëve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës, të cilët vazhdojnë të shprehin revoltën e tyre ndaj vendimeve të Dhomave të Specializuara në Hagë kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Në po të njëjtat pamje, shihet edhe i biri i Kadri Veselit, Klestori i cili është prezent edhe sonte në protestë.
Tubimet kanë përcjellë vazhdimisht thirrje drejtuar institucioneve vendore për ndryshimin e ligjit për Gjykatën Speciale, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar se qetësia e deritanishme e protestave nuk duhet të neglizhohet, pasi mobilizimi pritet të zgjerohet në të gjithë vendin.