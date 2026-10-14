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Më 14 tetor 2014, ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd u ndërpre pas shfaqjes së një droni me flamurin shqiptar dhe mbishkrimin “Autochthonous”, duke shkaktuar përplasje fizike në fushë dhe ndërhyrjen e tifozëve serbë.
Takimi, i vlefshëm për kualifikimet e Kampionatit Evropian “Francë 2016”, u zhvillua në një atmosferë të tensionuar që para fillimit. Tifozëve shqiptarë u ishte ndaluar pjesëmarrja në stadium, ndërsa gjatë intonimit të himnit kombëtar shqiptar pati fishkëllima dhe thirrje nga tribunat.
Në minutën e 42-të, mbi fushën e stadiumit në Beograd u shfaq një dron që mbante një flamur me hartën e viseve etnike shqiptare, portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit, si dhe mbishkrimin “Autochthonous”, autorësinë për lëshimin e të cilit e mori Ballist Morina transmeton Klankosova.tv
Ngjarja shkaktoi reagime të menjëhershme në fushë. Një futbollist serb kapi flamurin, ndërsa lojtarët shqiptarë ndërhynë për ta marrë atë. Situata u përshkallëzua shpejt në përplasje fizike mes futbollistëve, ndërsa tifozë serbë hynë në fushë dhe iu drejtuan lojtarëve të Shqipërisë.
Përballë situatës së krijuar, futbollistët shqiptarë u larguan drejt dhomave të zhveshjes. Sipas raportimeve të asaj kohe, pati edhe përplasje me pjesëtarë të sigurimit, ndërsa kushtet nuk lejuan vazhdimin e ndeshjes.
Takimi u ndërpre zyrtarisht dhe rasti kaloi në organet disiplinore të UEFA-s. Pas një procesi të gjatë, Shqipëria fitoi në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS), e cila vendosi t’i jepte fitoren 3:0 në tavolinë, pasi Serbia u konsiderua përgjegjëse për incidentet. Ky rezultat pati rëndësi në rrugëtimin e Kombëtares shqiptare drejt kualifikimit historik në Kampionatin Evropian të vitit 2016 në Francë, transmeton Klankosova.tv.
Dymbëdhjetë vjet më vonë, ndeshja Serbi–Shqipëri mbetet një nga episodet më të përfolura të futbollit shqiptar, jo vetëm për ndërprerjen e saj, por edhe për tensionet që shoqëruan një përballje të ngarkuar politikisht dhe simbolikisht.