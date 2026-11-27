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Disa pjesë të qytetit të Vlorës janë përmbytur mbrëmjen e sotme, pas rreth 12 orësh reshje shiu.
Sipas raportimeve të TCH, situata më problematike paraqitet në zonën e Pavarësisë 3, e njohur nga banorët edhe si zona e “Albano dhe Romina”, ku uji vijon të jetë i pranishëm në rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve.
Punonjësit e Ujësjellës-Kanalizimeve Vlorë ndodhen në terren për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë në pastrimin e pusetave.
Edhe pse reshjet e shiut janë ndërprerë, akumulimi i ujit ka bërë që disa rrugë të mbeten të pakalueshme.
Gjatë ditës së sotme, prezencë uji është raportuar në disa rrugë dhe lagje të qytetit, ndërsa në orët e mbrëmjes situata problematike vijon kryesisht në rrugën e zonës “Albano dhe Romina”.