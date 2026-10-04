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Kosova do ta zhvillojë sonte në Prishtinë përballjen e katërt në Ligën e Kombeve, ku përballë do të ketë Austrinë.
Për këtë sfidë, selektori i Kosovës, Franco Foda, ka vendosur për disa ndryshime në formacion.
Amir Saipi do të jetë sërish në portë, ndërsa treshja e mbrojtjes përbëhet nga Dellova, Krasniqi dhe Ron Raçi.
Në krahun e majtë do të luajë Dion Gallapeni, ndërsa në të djathtin Mërgim Vojvoda.
Në mesfushë janë vendosur Leon Avdullahu dhe Veldin Hoxha.
Sulmi i “Dardanëve” do të përbëhet nga Edon Zhegrova, Vedat Muriqi dhe Baton Zabërgja./Klankosova.tv
Kjo është 11-shja startuese: