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11 persona humbën jetën në një aksident trafiku që përfshinte dhjetëra automjete në të dyja anët e një segmenti autostrade me mjegull në Bullgarinë lindore të martën, tha kryeministri Rumen Radev.
Policia, zjarrfikësit dhe ekipet e ambulancës nxituan në vendngjarje në rrugën A1 që lidh kryeqytetin Sofje me qytetin lindor të Burgasit. Imazhet në mediat lokale treguan makina dhe kamionë të grumbulluar në gjashtë korsi të autostradës, shumë prej të cilëve të shtypur, të përmbysur ose të devijuar.
50 persona të plagosur u transportuan në spital, sipas ministrisë së brendshme, transmeton Klankosova.tv.
Radev e përshkroi aksidentin si një "tragjedi" në një deklaratë gjatë një vizite në Bullgari nga Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ai tha se kishte vendosur avionë për të evakuuar të plagosurit dhe planifikonte të vizitonte vendin e ngjarjes, shkruan Reuters.
Von der Leyen tha se do ta ndërpriste vizitën e saj. "Do të doja të shprehja ngushëllimet e mia më të thella dhe do të doja t'u shprehja respekt ekipeve të shpëtimit", tha von der Leyen. Duke informuar gazetarët në vendin e aksidentit, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, Lyubomir Nikolov, tha se mjegulla ishte shkaku i mundshëm i aksidentit, i cili filloi me një përplasje midis një autobusi dhe një kamioni në anë të autostradës që shkonte drejt Burgasit.