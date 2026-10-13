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11 marinarë rezultuan të zhdukur në det të martën, pasi një anije u fundos nga një sulm me dron pranë brigjeve të Bullgarisë – ndoshta rasti i dytë brenda një jave ku një anije mallrash fundoset me pasoja fatale në këtë zonë – çka bëri që Bullgaria të thërriste ambasadorin rus.
Dy anije mallrash u goditën nga dronë gjatë natës dhe njëra prej tyre u fundos, bënë të ditur zyrtarët bullgarë. Bullgaria nuk e akuzoi drejtpërdrejt Rusinë për kryerjen e sulmeve, por kryeministri Rumen Radev deklaroi se pasojat e tyre "i shërbejnë interesave të Federatës Ruse".
Nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm nga Moska lidhur me këto incidente.
"Kjo është absolutisht e papranueshme: një tjetër sulm në afërsi të menjëhershme të ujërave territoriale bullgare," tha Radev në një deklaratë televizive.
Sulmet u dënuan gjithashtu nga Ukraina dhe Bashkimi Evropian, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.
"Deti i Zi është shndërruar në një tjetër front për përshkallëzimin e luftës ruse në Ukrainë," shkroi në platformën X presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. "Përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi."
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, shkroi të martën në X se goditja "demonstron edhe një herë shpërfilljen e qëllimshme të Moskës ndaj jetëve të civilëve".