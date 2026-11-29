Lajmet e fundit
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka mbajtur testin me shkrim për kandidatët që kanë aplikuar në procesin e rekrutimit të 34 prokurorëve të rinj të shtetit, të cilët do të shërbejnë në prokuroritë themelore të Kosovës.
Sipas njoftimit të KPK-së, testit të mbajtur të dielën në ambientet e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, i janë nënshtruar gjithsej 100 kandidatë, prej tyre 48 gra dhe 52 burra.
Në mesin e kandidatëve ishin edhe tre persona nga komuniteti serb dhe një nga komuniteti boshnjak.
Nga 34 pozitat e shpallura për rekrutim, 10 janë të rezervuara për komunitetin serb.
Procesi është udhëhequr nga kryesuesi i Komisionit për Rekrutimin e Prokurorëve të Shtetit, Arian Gashi, së bashku me anëtarët e tjerë të komisionit, transmeton Klankosova.tv.
KPK ka bërë të ditur se testi është hartuar në ditën e mbajtjes së tij, në prani të vëzhguesve dhe monitoruesve vendorë e ndërkombëtarë nga EULEX-i, OSBE-ja dhe rrjeti i organizatave joqeveritare AVONET.
Këto organizata kanë monitoruar edhe mbarëvajtjen e procesit, me qëllim të garantimit të transparencës dhe integritetit të përzgjedhjes.
Pas përfundimit të testit me shkrim, procesi i rekrutimit do të vazhdojë me fazat e tjera, në përputhje me procedurat dhe kriteret e përcaktuara.
KPK ka theksuar se synon që përzgjedhja e prokurorëve të rinj të bazohet në meritë, integritet dhe kompetencë profesionale.