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Një vajzë 10-vjeçare në Santiago del Estero, Argjentinë, e cila u dërgua në spital për shkak të dhimbjeve të stomakut, kuptoi se ishte shtatzënë në muajin e gjashtë.
Mjekët ngritën dyshime pasi nëna e saj përmendi se vajza nuk kishte pasur perioda për një farë kohe, raporton Metro, transmeton Klankosova.tv.
Sipas policisë, ajo ishte abuzuar seksualisht nga njerku i saj 33-vjeçar në shtëpinë e familjes, i cili tashmë është arrestuar.
Gjyshja e viktimës u shpreh se e kishte paralajmëruar të bijën se njerku nuk ishte i besueshëm dhe tregoi se ajo vetë kishte rënë viktimë e abuzimit në moshën 8-vjeçare.
Mësuesja e vajzës mbeti e tronditur, duke u shprehur se ajo ka qenë gjithmonë një nxënëse e qetë dhe nuk kishte shfaqur kurrë sjellje të çuditshme.