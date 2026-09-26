Lajmet e fundit
Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka folur për herë të parë pas aktgjykimit dënues të shkallës së parë në Gjykatën e Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në një konferencë për media, e pyetur nga gazetarja e Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi mbi akuzat ndaj saj se ka qëndruar e heshtur në këtë periudhë, Gërvalla tha se ka nisur punën që në ditën e parë të aktgjykimit.
Ajo po ashtu mohoi të ketë ndonjë lidhje me dëshmi kundër ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
“Nuk kam asnjë hallkë as me UNMIK-un, as me EULEX-in, as me Specialen, nuk ka asnjë pikëtakim timin as direkt e as indirekt. Mirëpo, edhe pak durim duhet të kemi sepse aktgjykimi do të vijë shpejt dhe do ta shohim shumë shpejt. E kam një shpresë që ata që më së shumti më kanë etiketuar me lloj-lloj emrash, të paktën të skuqen para pasqyrës”.
“Sa i përket heshtjes, nuk kam heshtur, jam ministre e Drejtësisë. Kryeministri ka dhënë një deklaratë në emër të qeverisë. Unë me ekipin tim qysh në ditën e parë i jam futur punës me qëllim që të përgatitemi për një betejë sepse çështja e Speciales është betejë ligjore, jo e deklaratave në media. Duhet të jemi profesionistë të mençur, pa shumë bërtima. Duhet të përgatitemi për instancën e ardhshme (Apelin)".
“Ju e keni dëgjuar edhe njërin prej avokatëve të njërit prej të akuzuarave dhe të dënuarve në shkallë të parë, i cili thotë se Qeveria nuk di se çfarë do të mund të bënte më shumë. Unë jam e bindur që mund të bëjmë më shumë, por jemi duke i analizuar të gjitha rrethanat”, deklaroi Gërvalla.
Ajo shtoi se kërkesa për dorëheqjen e saj, është e drejtë e secilit që ta shpreh mendimin e tij/saj. /Klankosova.tv