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Prijësi i protestave të 1 Tetorit 1997, Muhamet Mavraj, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë në protestën e 1 Tetorit 2026 në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, për ish-krerët e UÇK-së.
Përmes një videoje, Mavraj tha se 1 tetori i ’97-ës ishte dita më e madhe e unitetit të shqiptarëve të para luftës, derisa tha se tash më 1 tetor, të bëhen bashkë të gjithë shqiptarët për çlirimtarët, transmeton Klankosova.tv.
“1 tetori i ’97-ës është dita më e madhe e unitetit të shqiptarëve para luftës. Isha atë ditë bashkë me ju dhe shumë të tjerë. Shumë prej tyre sot janë dëshmorë. Me këtë 1 tetor në orën 16:00 në sheshin tonë për Bacën Pejtër, për Calin, për Bacën Jakup, Kadriun, Rexhën dhe kryestrategun e lirisë, Hashim Thaçin, të gjithë bashkë ‘Jo në emrin tonë’”, u shpreh ai.