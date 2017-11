10:44, 6 Nëntor 2017

Zyrtari i LDK-së, Bajram Gecaj ka komentuar disa deklarime të sotme të presidentit, Hashim Thaçi, mbi demarkacionin me Malin e Zi dhe liberalizimit të vizave.

Sipas Gecaj, Thaçi zhurmëkotë e i ka quajtur ish deputetin Shpejtim Bulliqi dhe bashkëpunëtorët e tij të cilët e kanë kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen e nënshkruar të demarkacionit, përcjellë Klan Kosova.

Por më tej Gecaj ka vazhduar të thotë se Thaçi me atë që ka pohuar iu ka drejtuar edhe kryeministrit, Ramush Haradinaj.

Ky është postimi i Gecajt:

“A po dëgjon o Kryeministër, se Presidenti edhe me ty e ka?

Presidenti Thaçi mbi demarkacionin: “…Zhurmëkotët e zakonshëm [Bulliqi & co.], të cilët për më shumë se dy vjet shkaktojnë konfuzion, jo më larg se dje, iu rikthyen zanatit të tyre…Ndërsa, në rast se institucionet tona shtetërore do të vazhdojnë të mbetën peng të trillimeve individuale apo qoftë edhe të një grupi politik të caktuar [Kryeministri & co.], atëherë sigurisht që pasojat për shtetin tonë mund të jenë edhe më të rënda…”

Ky është postimi i Thaçit të cilin e ka komentuar Gecaj:

Zhurmëkotët e zakonshëm, të cilët për më shumë se dy vjet shkaktojnë konfuzion, jo më larg se dje, iu rikthyen zanatit të tyre. Ata përsëri arritën që me lehtësi, duke mos argumentuar asnjë pretendim amatoresk të zbuluar nga ta, të manipulojnë mediat dhe nëpërmjet tyre opinionin publik.

Kështu, këta individë e ushqejnë sagën e tyre me trillime, të cilat plasohen tek opinion publik, i cili, si gjithmonë e pëson më së shumti jo vetëm për shkak se vazhdojnë të dëgjojnë të njëjtën zhurmë, por edhe sepse mungesa e përgjegjësisë shtetërore për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, vazhdon t’i mbajë qytetarët dhe shtetin e Kosovës të izoluar.