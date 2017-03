8:30, 28 Mars 2017

Zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane dhe euro-aziatike, Hoyt Brian Yee do ta vizitojë sot Kosovën.

Gjatë qëndrimit në vendin tonë, ai do të takohet me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe ministren për Dialog, Edita Tahiri.

Takimi me Veselin do të mbahet në orën 13:00, kurse ai me Tahirin në orën 15:00, njofton Klan Kosova.

