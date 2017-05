12:01, 18 Maj 2017

Zyrtari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Argjend Zejnaj, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se në Kosovës pas 11 qershorit do të qeverisë koalicioni PDK-AAK-Nisma dhe se kësaj qeverisje do t’i prijë Ramush Haradinaj me “grusht të fortë”, njofton Klan Kosova.

“Nga këto zgjedhje do të kuptohet: 1. Sa të fortë do të jemi përballë Serbisë (Rusisë); 2. Sa të guximshëm do të jemi në vendimet tona brenda (për Demarkacionin, Asociacionin, Ushtrinë, Zhvillimin Ekonomik (taksat ndaj bizneseve dhe qytetarëve), etj. Kryeministri i Kosovës pas 11 qershorit duhet të jetë me ‘grusht të fortë’, ka shkruar Zejnaj në Facebook.

Ai ka kërkuar edhe nga analistët – të cilëve u referohet me një term ofendues – që ta harrojnë të kaluarën, por të merren me veprimet e ardhshme të politikanëve.

“Për juve (b)analistë dhe anarkistë, lëreni more çfarë i kanë thënë politikanët njëri tjetrit, por shikojeni çfarë kanë bërë (në të kaluarën) e çfarë do të bëjnë (në të ardhmen) për vendin dhe qytetarët e tij. Gjithë ditën e keni gojën plotë se si duhet të paraqesin platformë këta politikanë, e ndërsa gjithnjë merreni me të kaluarën e deklaratave të tyre”.

klankosova.tv