18:42, 4 Maj 2017

Zoran Zaev ka zbuluar arsyet e përzgjedhjes së Talat Xhaferit si kryetar të Kuvendit të Maqedonisë.

Sipas liderit të LSDM, Xhaferi është zgjedhur si kompromisi më i mirë, pasi nuk mund të kontesohet nga VMRO e Gruevskit. Kjo, për shkak se Xhaferi ka qenë ministër i Mbrojtjes kur VMRO ishte në koalicion me BDI, ku bën pjesë edhe Talat Xhaferi.

Zaev shkon edhe më tej, duke kujtuar se si VMRO në momente të cakuara i doli në krah punës së Xhaferit si ministër i mbrojtës, duke i dhënë komente pozitive për punën profesionale.

“Mendoj se Talat Xhaferi është zgjidhja më e pranueshme për opozitën e ardhshme, sepse ishte ministër nga radhët e tyre, realisht ka koordnimin të mirë në Kuvend dhe ne mes tjerash, duke selektuar kandidatët e të gjitha partive politike, zgjodhëm personin që ka përvojë, por do të ishte edhe një bashkim i mirë me opozitën e ardhshme. Unë jam i vetëdijshëm se si mandatar dhe lider i shumicës qeveritare do të na nevojitet bashkëpunim me opozitën”, deklaroi Zoran Zaev për “Anadolu Agency”.

Zaev tregon se kryeparlamentari Xhaferi do të kryejë detyrën e tij me sukses.

Kujtojmë që ditën e zgjedhjes së Talat Xhaferit si kryetar Kuvendi, ky institucion u sulmua nga mbështetës të VMRO-së së Gruevskit dhe shumë gazetarë e deputetë, përfshi Zaevin, mbetën të plagosur.

Interesante