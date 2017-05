15:23, 26 Maj 2017

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nesër do ta mbajë Kongresin e saj të 22-të me radhë, ku 700 delegatët do të duhet të zgjedhin kryetarin, si dhe anëtarët e Komitetit Qendror të partisë.

Deri më sot, lideri aktual Zoran Zaev është i vetmi kandidat i shpallur publikisht për të udhëhequr partinë, shkruan Alsat M.

Nëse deri nesër në orën 11 nuk arrin asnjë kandidaturë tjetër, atëherë kandidatura e tij do të shqyrtohet dhe do të miratohet formalisht nga ana e anëtarëve të Komitetit Qendror, i cili do të ketë një seancë para Kongresit të paralajmëruar.

