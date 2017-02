21:38, 14 Shkurt 2017

Gjendja në veri të Kosovës nuk është e favorshme, megjithatë ka simptoma të përmirësimit ka vlerësuar nënkryetari i LDK-së Lutfi Haziri.

Tutje ai ka thënë që problemi kryesor me Serbinë është zgjidhja e çështjes së kufirit në veri të vendit.

“Gjendja në veri është në disfavor për një zgjidhje, strukturat paralele atje janë të fuqishme. Ka simptoma të përmirësimit të gjendjes, mirëpo do të ketë probleme deri në zgjedhjen e çështjes se kufirit me Serbinë. Ata kanë aspirata që të bëjnë lidhje mes fshatrave me komuna, në mes të kishave me komuna, me e bë Kosovën shtet të dështuar, ky ka qenë qellim i kamotshëm i tyre” ka thënë Haziri në emisionin Zona B, në Klan Kosova.

Në lidhje me integrimin e pakicave Haziri ka vlerësuar që procesi i decentralizmit ka dhënë zgjidhje në nivelin lokal përderisa tha që në veri të vendit ende nuk ka përfunduar ky proces.

Mbajtja e atyre fshatrave, mos integrimi i atyre serbëve e pamundëson zgjidhjen.

“Decentralizimi është i vetmi mjet që i ka dhënë zgjidhje për pakicat në nivel lokal. Në Mitrovicë ende nuk ka përfunduar procesi i decentralizimit, nuk ka ndodh rishikimi i procesit, rishikimi i rezultateve të këtij procesi. Për pjesën jugore të Kosovës mund të quhet proces i suksesshëm. Mbajtja e atyre fshatrave Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, mos integrimi i atyre serbëve e pamundëson zgjidhjen” deklaroi Haziri.

