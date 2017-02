19:23, 21 Shkurt 2017

Sonte në Zona B të Klan Kosovës, përfaqësuesit e PDK-së do të përballen me analistët lidhur me qëndrimet e tyre mbi Demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.

Ndiqeni, në Klan Kosova, nga ora 20:55.

Interesante