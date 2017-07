11:22, 5 Korrik 2017

Kush e bindi Lumir Abdixhikun t`i bashkohet LDK-së e jo Vetëvendosjes apo AKR-së?

Me çfarë kushtesh pranoi ai të bëhet pjesë e kësaj partie?

A ka për synim Abdixhiku të të bëhet kryetar i partisë?

Çfarë qëndrimi ka ai për rebelët e partisë, në krye me Vjosa Osmanin?

A do të pyetet Abdixhiku se me kë do të futet në koalicion LDK dhe nëse po çfarë sugjeron ai?

Çfarë pozite në Qeveri do të pranonte ai?

Këto dhe shumë pyetje tjera marrin përgjigje nga vetë Lumir Abdixhiku, si mysafir në Zona B.

Ndiqeni, në Klan Kosova, sonte nga ora 20:55.

Interesante