17:44, 13 Qershor 2017

A është humbëse apo fituese, kjo parti, në votimet e dy ditëve më parë?

Cili do të jetë numri i deputetëve që ky subjekt politik do të fitojë brenda koalicionit me AAK-në e Nisma-n?

A u bë pishman PDK që mbështeti mocionin për rrezimin e qeverisë?

Kush do të jetë kryetar i ri i Kuvendit të Kosovës?

Qysh do të krijohet qeveria e ardhshme?

Cilat janë gjasat që PAN të afrojë afër vetes deputetë të subjekteve tjera, për të arritur shifrën magjike prej 61 deputetëve?

A ka gjasa që Nisma të largohet nga PAN dhe t’i bashkohet Vetëvendosjes për një koalicion të mundshëm qeveritar?

Çfarë janë gjasat që PDK t’i bëjë ofertë të re për koalicion LDK-së?

Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje tjera i japin sonte nënkryetarët e Partisë Demokratike, Enver Hoxhaj dhe Rexhep Hoti, si mysafirë të Zona B.

