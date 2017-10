22:48, 16 Tetor 2017

Kandidati i Vetëvendosjes për Fushë Kosovën, Avni Zogiani ka thënë se gjendja në këtë komunë sa i përket ndërtimeve nuk është aspak e mirë.

“Në Fushë Kosovë kanë ndodhur krime, në këtë sektor, sa i përket raportit 50 me 50 ( 50 % ndërtim, 50 % gjelbërim) nuk është respektuar”.

“Aty ka punë të jashtëzakonshme për hetuesinë, kush është përgjegjës është muhabet tjetër por krime janë bërë”.

Zogiani në Magazina Lokale në Klan Kosova ka thënë se tashmë Fushë Kosova është shkatërruar mjaftueshëm, sa nuk mund të bëhet më qytet.

“Fushë Kosova nuk mund të bëhet qytet por megjithatë kemi bërë projekt me ekspertë që do të rehabilitojë që të krijojë hapësirë për qytetarët dhe mendojmë se do të përmirësohet jeta deri në një masë”.

“Duhet të vendosen standarde dhe rregullat urbanistike”.

Madje, Zogiani, ka pasur edhe disa thumbime për kryetarin aktual të Fushë Kosovës dhe kundërkandidatin e tij nga LDK-ja, Burim Berisha.

“Është mësuar me bllof dhe gënjeshtra, në fushatë del i thotë këto gjëra, deri tash ka mashtruar qytetarin por qytetari e ka kuptuar tashmë dhe e dinë ku jetojnë”.

