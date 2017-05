21:52, 2 Maj 2017

Analisti politik, Petrit Zogaj duke komentuar për situatën politike në Shqipëri ka thënë që Ilir Meta si president i ri i Shqipërisë do të vijë me opsione që s’refuzohen as nga Edi Rama e as nga Lulzim Basha, njofton Klan Kosova.

“Meta do të tentojë ta nxjerrë Bashën nga kjo krizë. Meta besoj se e ka kuptuar qartë që duke qenë president mund të vijë tek opsionet që nuk refuzohen as nga Basha e as nga Rama”.

“E kisha parë ndryshe situatën ndryshe në Shqipëria nëse Meta nuk do të ishte president”.

“Por meqë PS dhe LSI arrtitën ta bëjnë Metën president, besoj se ka një plan tjetër”.

Zogaj në emisionin Zona B në Klan Kosova ka theksuar se deklaratat e Lulzim Bashës janë të forta ku thotë se nuk do të dalë nga çadra “pa pasur qeveri teknike”.

“Deklaratat e Bashës janë të forta, se nuk do të dalë nga çadra pa pasur një qeveri teknike”.

“Meta ka ardhur president pas kësaj krize që ka ndodhur muajt e fundit, dhe si figurë politike që ka qeverisur me Bashën mund të vijë tek një kompromis politik ku nuk dëmtohet as Basha e as Rama”.

“Besoj shumë që ka pasur dhe ka një marrëveshje mes Ramës dhe Metës që ky ta luajë rolin e presidentit për ta nxjerrë Bashën nga kjo situatë që është kogja problematike për të”, ka thënë Zogaj.

