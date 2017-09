19:35, 17 Shtator 2017

Vllaznia e 19-vjecarëve është gati për debutimin në Uefa Youth League, e barasvlefshme me Champions Leaguen e të rinjëve. Debutimi në këtë kompeticion i një skuadre shqiptare për herë të parë në histori, është dicka e vecantë dhe speciale sipas trajnerit të Vllaznisë së 19-vjecarëve Luan Zmijani. Përballë kampionëve të Shqipërisë në këtë grupmoshë do të jetë skuadra moldave e Zimbru, një duel vajtje-ardhje me eliminim direkt, me kuqeblutë që ndeshjen e parë do ta zhvillojnë në transfertë në datën 27 Shtator.

“Është një kënaqësi e madhe sepse shkruhet emri në histori, është ndeshja e parë në Champions Leaguen e të rinjëve për një skuadër shqiptare dhe kjo është dicka e madhe që duhet ta shfrytëzojmë. Do të luajmë ndaj kundërshtarëve të Zimbru-t, nuk kemi shumë informacione, vetëm ato që kemi marrë nga interneti, bëhet fjalë për një skuadër që ka më shumë eksperiencë se ne pasi ka luajtur edhe më parë në Champions League e të rinjëve dhe do ta kemi të vështirë.

Edhe pse Vllaznia ka ndryshuar shumë në emra nga ekipi që fitoi titullin kampion disa muaj më parë, trajneri Zmijani edhe pse vlerëson maksimalisht kundërshtarin, beson te kualfikimi në fazën tjetër.

” Do të japim më të mirën tonë në këto dy sfida ndaj Zimbru dhe shpresojmë të kalojmë këtë tur. Nuk kemi informacione për kundërshtarin dhe ky është një problem i madh, megjithatë nëse marrim një rezultat pozitiv në Moldavi do të synojmë ta kalojmë turin në Loro Borici”.

Akademia e Vllaznisë gjithmonë prodhon shumë talente dhe sipas trajnerit të skuadrës së 19-vjecarëve në të ardhmen të tjerë lojtarë të rinj do ti bashkohen skuadrës së parë.

” Është e vërtetë që talente po dalin pafund, por kjo pyetje më mirë mund tu drejtohet drejtuesve të klubit dhe jo ne trajnerëve, akademia e Vllaznisë ka shumë talente dhe ka elementë të rinj që mund ti shërbejnë skuadrës së parë”, shkruan Supersport, transmeton Klan Kosova.

