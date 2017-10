19:17, 30 Tetor 2017

Lideri i Aleancës për Shqiptarët, Zijadin Sela nuk do të tërhiqet nga kreu i partisë edhe pse humbi zgjedhjet për kryetar të Strugës nga kandidati i BDI, Ramiz Merko.

Sela ka ftuar kryetarin e BDI Ali Ahmeti në mejdan zgjedhor në nivel kombëtarë.

Në një prononcim ai thotë se është i bindur se sikur LSDM dhe BDI të garonin bashkë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, humbjen do ta kishin të sigurt.

“Aleanca me Besë do të garojë edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe BDI-në do ta çojmë në opozitë”, ka thënë Sela.

Sipas tij, koalicioni me VMRO-DPMNE nuk vjen parasysh. “Mos më ofendoni, kjo është gjuha që BDI ka përdorur kohët e fundit dhe e Zoran Zaevit.”, vlerëson Sela, njofton Almakos.

Nga Lëvizja Besa nuk ka ende përgjigje për fatin e Bilall Kasamit pasi humbi zgjedhjet për kryetar të Tetovës, nga kandidatja e BDI, Teuta Arifi. Ata nuk deshën të komentojnë arsyet e humbjes në Tetovë.

Ndërkohë gjatë ditës së sotme u tha edhe zyrtarisht se vendin e Bilallit në Kuvend do ta zërë Nexhbedin Karemani. /albeu.com/

