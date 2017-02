20:26, 21 Shkurt 2017

Trajneri i Real Madrid, Zinedine Zidane ka thënë se e vlerëson lart Iscon, por që nuk ka konfirmuar nëse e ka pyetur mesfushorin ofensiv për të qëndruar në Bernabeu.

Pasi kontribuoi në dy golat në fitoren 2:0 ndaj Espanyol, spanjolli ka thënë se preferon që të qëndrojë në Madrid.

“Është e pakuptueshme por unë nuk kam probleme më të”, ka thënë Zidane.

“Pyeteni atë dhe ai përgjigjet për pyetjet tuaja. Jam i sigurt se ai është i fokusuar këtu. Ai është futbollist shumë i mirë, e vlerësoj lartë atë dhe ai është pjesë e…rotacioneve në skuadër.

“Një lojtar mund të luajë rresht 25-26 ndeshje dhe më pas të mos luajë. Mund ta pyesni atë dhe jam i sigurt se do të thotë se nuk është i lumtur me hapësirën”, ka thënë Zidane, duke treguar se e do Iscon në skaudër.

