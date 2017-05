13:04, 17 Maj 2017

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se edhe sot do të mbajë një konferencë për media, duke iu referuar zhvillimeve të fundit aktuale në vend.

Këtë e ka konfirmuar për Klan Kosova, zëdhënësi për media i Vetëvendosjes, Shkodran Hoti, i cili nuk dha më shumë detaje nëse subjekti i tyre partiak Vetëvendosje do të lidh një bashkëpunim të mundshëm me LDK-në për të shkuar në zgjedhje me një listë të përbashkët.

Pritet që këto detaje t’i shpalos Kryetari i VV-së Visar Ymeri duke filluar nga ora 15.

Interesante