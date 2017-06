16:32, 29 Qershor 2017

Ministri në detyrë i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti, vizituan punimet në aslfaltimin e rrethrrotullimit në rrugën nacionale Prishtinë – Lipjan.

Projekti i ndërtimit të rrethrrotullimit në rrugën nacionale Prishtinë – Lipjan është financuar nga MI në vlerë të 242,310.27 eurove.

Siç bën të ditur komuna e Lipjanit, gjatë këtij viti do të përfundohen edhe projektet të tjera të rëndësishme për këtë komunë, si rruga e cila do të lidhë qytetin e Lipjanit me magjistralen Prishtinë-Shkup dhe rikonstruksioni i rrugës në Gadime, si dhe disa projekte të tjera, transmeton Klan Kosova.

