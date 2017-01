17:24, 10 Janar 2017

Përmes nënkryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, LSI­-ja ka kërkuar që zgjedhjet e 18 qershorit në vendin tonë të monitorohen edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përveç Bashkimit Europian.

Vasili foli jashtë Kryesisë së Kuvendit pas diskutimeve në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore, duke theksuar se monitorimi nga administrata e re amerikane e Donald Trump do të ishte pozitive, shkruan gazeta Shekulli.

“BE është prezent në komision, por do të ishte shumë e rëndësishme që edhe administrata e re amerikane të ishte gjerësisht aktive, qoftë monitorimin, ndjekjen e procesit, vlerësimin e tij përfundimtar, pasi një vlerësim pozitiv i këtyre zgjedhjeve, qoftë nga BE, por në mënyrë të veçantë nga SHBA”, tha Vasili për gazetarët.

“Në mënyrë të veçantë administrata e re amerikane, do të thoshte një plus shumë i madh për vendin tonë dhe do të thoshte një proces integrimi që ecën përpara pa asnjë pengesë dhe pa asnjë koment negativ dhe pa asnjë lloj rezeve. Kështu që ky proces jo vetëm zgjedhor, por edhe politik duhet parë në këtë mënyrë”, shtoi nënkryetari i LSI-­së.

Interesante