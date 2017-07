16:08, 22 Korrik 2017

80 mijë demokratë kanë të drejtë vote sot për të zgjedhur kryetarin e ri të Partisë Demokratike. 71 degët lokale në të gjithë vendin janë hapur në orën 8 të mëngjesit deri në orën 19.

Por si votojnë demokratët për të zgjedhur kryetarin e ri të partisë për 4 vitet e ardhshme? Përveç vulave me logon e PD-së, në tryezën e komisionit të votimit gjendet edhe lista me anëtarët e secilës degë.

Pas hedhjes së votës, në dhomën e fshehtë, fleta e votimit hidhet në kutinë që mban numrin e qendrës.

“Procesi ka shkuar normalisht, ka pasur fluks njerëzish që kanë votuar prej orës 8, kur hapëm qendrën e votimit”, thotë një komisionere.

“Numri i votuesve është 1.344 me të drejtë vote, deri tani kanë votuar mbi 250”, saktëson një tjetër.

Ajo çka ra në sy në disa qendra votimi ishte fotoja e kandidatit për kryetar të PD, Lulzim Basha.

Pas mbylljes së qendrave të votimit, në orën 19:00, kutitë me materialet zgjedhore do të dorëzohen pranë selisë së PD, ku do të nisë menjëherë procesi i numërimit të votave.



Interesante