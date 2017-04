15:15, 10 Prill 2017

Klodian Shehi do të jetë kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 7 majit në Kavajë.

Ndërkaq, opozita ka deklaruar se më 7 maj do të organizojë një tubim kombëtar në Kavajë, pasi nuk do të marrë pjesë me kandidat në këto zgjedhje duke qënë kundër tyre.

Interesante