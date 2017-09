14:50, 5 Shtator 2017

Për ministren e Arsimit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, kush e komenton mbrapsht politikisht, mediatikisht apo inatçorisht deklaratën e djeshme të kryeministrit mbi Akademinë e Shkencave, si një reagim momental, është në rastin më të mirë i painformuar.

“Kryeministri është angazhuar prej kohësh në një dialog me anëtarët e Akademisë së Shkencave. Në takimin e realizuar në Kryeministri në maj 2016, me akademikët dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit e Sportit, ai ka nënvizuar domosdoshmërinë e reformimit të institucionit dhe ka kërkuar përulësisht kontribute me shkrim nga vetë akademikët”, thotë Nikolla në statusin e saj në Facebook.

Po ashtu, vijon ministrja, Rama ka kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit angazhim të plotë në këtë dialog, ku fatkeqësisht, sipas saj, kontributi konkret dhe i vlefshëm nga ana e Akademisë së Shkencave nuk erdhi kurrë.

“Sidoqoftë, ne kemi vijuar punen tonë ne tri drejtime: a. Shkrimin e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Kërkimit Shkencor, Tekonologjisë dhe të Inovacionit, për vitet 2017-2022; b. Përgatitjen e Dokumentit Politik për Reformimin Institucional të Kërkimit Shkencor; c. Përgatitjen e Draft-Ligjit të ri per Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin”, ka nënvizuar Nikolla.

Ajo shprehet se, “produktet e punës në të tri këto drejtime flasin vetë” dhe shton se me fillimin e punës së qeverisë së re do të dalë në pah edhe “pseja” e deklaratës së djeshme të kryeministrit, “të cilën e mbështes plotësisht, si të gjithë ata që e kanë ndjekur nga brenda ecurinë e këtij procesi”, ka thënë Nikolla.

“Të njëjtën bindje me kryeministrin ndajnë edhe persona të tjerë, publikisht të rreshtuar më shumë se sa një herë kundër qeverisë, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Zgjedhjet e djeshme në Akademi ishin pika e fundit që derdhi kupën e mbushur në vite, sepse dëshmuan mungesën më shembullore të çdo sensi reflektimi mbi kalbëzimin tanimë pa kthim të atij institucioni.

Prandaj, edhe financimi publik i Akademisë së Shkencave në këto kushte do të ishte thjesht bashkëfajësia në heshtje përballë një fakti kokëfortë: Akademia e Shkencave ka humbur çdo arsye dhe funksion të ekzistencës së saj”, ka shtuar ministrja.

