15:21, 18 Maj 2017

Data 25 qershor konfirmohet nga disa burime të Top Channel si data e zgjedhjeve, një nga kërkesat kryesore të Ramës që të mos shtyheshin përtej qershorit.

Takimi do të zgjasë edhe për rreth një orë, pasi në 17 PS dhe PD kanë mbledhjet me grupet parlamentare përkatëse. 25 qershori mund të konsiderohet një datë interesante, sepse nëse nuk bëhet me ndryshim të Kodit Zgjedhor, do të bëhet nga KQZ.

Thuhet se Rama dhe Basha nuk janë të predispozuar të ndryshojnë kodin, ndaj dhe gjasat janë që cështja t’i kalojë Komisionit. Nëse kjo rezulton e vërtetë, kjo do të thotë se partitë do të dalin të ndara në zgjedhje, përfshirë PS dhe LSI, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.

Për momentin nuk mund të flitet për ndryshime ministrash, për të plotësuar kërkesën e PD. Por nëse kjo nuk ndodh, atëherë i bie që paketa McAllister të ketë rënë dhe të ketë një paketë Rama-Basha.

