Marrëveshja për Shënjimin e Kufirit me Malin e Zi është paralajmëruar që të vijë sërish në Kuvend në muajin mars. Ratifikimi i Demarkacionit në këtë muaj po parashikohet të jetë “treni i fundit” që Kosova ta përfitojë liberalizimin e vizave më pas.

Në të kundërtën, politologët thonë se zgjedhjet e përgjithshme janë të pashmangshme. Madje, ata insinuojnë edhe në një përçarje të mundshme të koalicionit që po qeveris me shtetin, nëse Marrëveshja dështon. Kundërshtimin e Demarkacionit dhe zgjedhjet e reja po i kërkon edhe opozita. Ata vazhdojnë të mbesin të palëkundur në pozicionet e tyre rreth kësaj Marrëveshjeje.

Në anën tjetër, zyrtarë të lartë nga dy taborët politikë, të cilat udhëheqin me vendin, kanë thënë për gazetën “Zëri” se këtë vit do të ketë vetëm zgjedhje lokale dhe jo të përgjithshme. Megjithatë, nuk kanë përjashtuar mundësinë e lidhjes së Demarkacionit me zgjedhjet, nëse njëri nga partnerët e koalicionit dëshiron ta bëjë këtë qëllimisht. E krejt në fund kryeministri Mustafa ka thënë se ky është “koalicion i suksesit”.

Brenda koalicionit qeverisës janë të bindur se ratifikimi i Demarkacionit nuk ka kurrfarë lidhje me zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, Bajram Gecaj, ka thën se një lidhje e tillë mund të bëhet vetëm nëse një nga partnerët e koalicionit dëshiron ta bëjë këtë qëllimisht. “Shënimi i vijës kufitare, të cilës gabimisht i referohemi si “Demarkacion”, nuk ka asnjë ndërlidhje me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, pos nëse njëri nga partnerët kryesorë të koalicionit qeverisës (LDK ose PDK) dëshiron që qëllimisht ta bëjë një ndërlidhje të tillë”, ka thënë Gecaj.

