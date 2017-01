14:19, 14 Janar 2017

Zëvendësministri i Zhvillimit Ekonomik, Gani Koci, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se Serbia po invadon në Kosovë, por Qeveria, pjesë e së cilës është edhe vet ai, nuk po bën asgjë, njofton Klan Kosova.

Koci, që vjen nga radhët e Parisë Demokratike të Kosovës, ka shtuar se nuk mund të ndalet treni dhe asgjë tjetër, duke mos reguar, por duke u mjaftuar vetëm me “letra”.

“Nuk është tren ky? Është kishë serbe në rrota. Kjo kishë në rrota nuk po futet ilegalisht në Kosovë! Serbia po invadon në Kosovë! Qeveria e Kosovës e din se si duhet me vepru në raste te invazionit! Ajo po heshtë! Me fjalë e me letra invazioni nuk ndalet”, shkruan Koci.

