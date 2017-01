16:43, 14 Janar 2017

Zëvendësministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Valon Murtezaj, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se përkundër përpjekjeve të Serbisë, Kosova është megjithatë një shtet i fortë, njofton Klan Kosova.

Ky është postimi i Murtezajt në Facebook:

Sot, të gjithë, jemi nervoz.

Çdo njeri që e do Kosovën është nervoz.

Që jemi midis një krize të provokuar nga politikat e ndyra të Serbisë është e dijshme.

Që këto janë sfida të vërteta dhe të rënda po shihet.

Që jemi shtet i ri, me mangësitë përcjellëse, edhe këtë e dimë.

Por, të dashur bashkëpatriotë e bashkëpatriote të Kosovës tonë, shteti i Kosovës është i fortë.

Kosova Republikë është e fortë; E fortë sa thirrjet brez pas brezi për Republikë.

Shteti i Kosovës, i ngritur mbi gjakun e mijëra e mijëra bijve e bijave më të mira, është më i fortë se përpjekjet e Serbisë.

Kosova është më e fortë se taktikat e ndyra të politikanëve primitiv në Beograd që janë të gjykuara të dështojnë si çdoherë, tash e 100 vjet.

Sot ka arsye, dhe duhet të jemi nervoz me trenin qëllimkeq;

Në këtë situatë Kosovës nuk i duhen komentet e ‘kukamat e hasretgjinjve të lajmeve të këqija për Kosovën’ ; dhe as politikanë kalkulantë që veç kur është ‘lehtë’ shfaqen.

Në këto situata, për secilin dhe secilën ka punë.

