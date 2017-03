17:41, 24 Mars 2017

Zëvendëskryeministri, Ramiz Kelmendi ka pritur në një takim përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Delegacionit i BERZH është kryesuar nga Elena Petrovska, si dhe Franklin Steves përfaqësues i Iniciativës për Klimën e Biznesit dhe Qeverisjen njofton zyra e zëvendëskryeministrit, transmeton Klan Kosova.

Kelmendi, ka falënderuar përfaqësuesit e BERZH-it për ndihmën e dhënë institucioneve të Kosovës në përmirësimin e ekonomisë së vendit.

Duke përmendur sfidat me të cilat është përballur ekonomia, sidomos në sektorin e prodhimit, zëvendëskryeministri Kelmendi ka folur për masat që ka ndërmarrë Qeveria në përmirësimin e kësaj gjendje, siç është krijimi i Fondit për Garantimin e Kredive si dhe punën që po bëhet në finalizimin e pakos së dytë fiskale.

“Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar për fuqizimin e tërë sektorëve ekonomik në vend, sidomos sektorit prodhues. Për këtë po punohet me përkushtim dhe në koordinim të plotë me të gjithë donatorët e jashtëm, bizneset dhe asociacionet e bizneseve”, ka thënë Kelmendi.

Ai ka përmendur fokusimin e Qeverisë për të ndihmuar bizneset në ngritjen e kapaciteteve të tyre prodhuese, përmirësimin e cilësisë së produkteve të tyre si dhe zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore. Më tej ka folur edhe mundësinë e krijimit të një fondi të veçantë për kompensimin e fermerëve në rast të fatkeqësive, si dhe përkushtimin e veçantë që ka Qeveria për të rritur punësimin e grave dhe të rinjve.

Nga ana e saj, përfaqësuesja e BERZH-it, Elena Petrovska, ka prezantuar punën e Iniciativës për Klimën e Biznesit dhe Qeverisje ( ICGI) , e cila do të veproj si organizatë joqeveritare, dhe do të jetë e fokusuar në tranzicion dhe fushën ligjore, si dhe në dizajnimin e programeve specifike për përmirësimin e klimës së të bërit biznes në Kosovë.

Kjo Iniciativë do të themeloj një sekretariat në Kosovë, i cili do të përbëhet nga një ekonomist dhe një avokat, dhe i cili do të ketë rol këshillëdhënës.

Interesante