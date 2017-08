17:00, 14 Gusht 2017

Bruno Mars publikoi videon e re muzikore në “Teen Choice Awards 2017”!

Derisa u nderua me çmimin “Visionary”, 31-vjeçari zbuloi një pjesë të klipit të ri për “Versace on the Floor”, përpara se ta publikojë atë në internet, transmeton Klan Kosova.

Bruno, në video, është i shoqëruar nga Zendaya e cila duket absolutisht mahnitëse duke vallëzuar rreth një dhome hoteli.

Në rast se e keni humbur, Bruno njoftoi gjatë një koncerti të tij në Miçigan një natë më parë, se ai po dhuron 1 milion dollarë për krizën e ujit në Flint.

