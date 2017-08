13:06, 24 Gusht 2017

Deputeti i Kuvendit, nga Nisma për Kosovën, Milaim Zeka, ka thënë se nëse Albin Kurti arrin të sigurojë 60 vota nga deputetët shqiptarë, do ta ketë dhe votën e tij të nevojshme për formimin e Qeverisë.

Propozim të ngjashëm pati edhe Bilall Sherifi nga po e njëjta parti, për të cilin komentoi dhe vet Zeka, transmeton Klan Kosova.

Ndër të tjera në reagimin e tij në facebook, Milaim Zeka ka thënë se nga sot gjithcka është në dorën e Albin Kurtit.

”Prej sot topi ashte ne doren e Albin Kurtit

Ultimatumi im drejtuar PAN-it per mosbojkotim , piu uje sot. Edhe emri i kandidatit per kryetar ishte, Kadri Veseli, po numerat nuk ishin.

Dy propozime jane interrsante sot per Kuvendin. Propozimi i pare erdhi nga Kadri Veseli per Albin Kurtin: “Bani 61 numera, une terhiqem”!

Propozimi i dyte erdhi nga Bilall Sherifi i NISMES: “Nese Albini i ban 60 numera me deputet shqipetar, per qeveri, vota 61 do jet e imja”!

Edhe voten time e ka Albini nese i ban 60 vota shqipetare per qeveri!

Albini vet deklaroi se nuk ka asnje komunikim me Isa Mustafen. Se kah do t i baje numerat Albini, nje Zot e di…”

