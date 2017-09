12:33, 30 Shtator 2017

Deputeti i Nismas, Milaim Zeka ka thënë se sulmi i djeshëm ndaj tij është sulm mbi demokracinë që ai e ka quajtur anarkiste.

Zeka ka përmendur disa prej emrave të deputetëve të Vetëvendosjes, por që për Albin Kurtin e ka quajtur të sëmur mental, duke paralajmëruar se do të nxjerr fakte ndaj tij dhe kësaj lëvizjeje, përcjellë Klan Kosova.

Ky është postimi i plotë i Zekës:

“Te dashur qytetare, te gjithe ju qe jeni shqetesuar, edhe ju qe jeni gezuar

Sulmi i djeshem ndaj meje, eshte sulm ndaj demokracise anarkiste qe eshte instaluar ne Kosove.

Mbrame, nuk me ka sulmu Frasher Krasniqi, narkoman dhe pijanec. Mbrame nuk me ka sulmu as kryerrugaçi, Fisnik Ismajli, djali i Muharrem Ismajlit, jarani ma i ngushte i kasapit serb, Millosheviç. Fisi ashte rrite ne preherin e Millosheviçit, keshtu qe sharjet, fyerjet, denigrimet, kercenimet, i ka mesime prej axhes Millosh!

Mbrame jame sulmuar direkt nga i semuri mental, Albin Kurti, dhe disa qe po ja mbajne zhagun. Kjo parti kmereve te kuq, qe ne mbeturinat e saje jane zhytyr deri ne fyt ish miqte e mi, si Glauk Konjufca, Liburn Aliu, me baballaret e te cileve kemi qene ne ilegale. Me ka sulmu Albulena Haxhiu, gjyshi i te ciles, i madhi baci Ahmet, ka ardhur ilegalisht per te me takuar ne Zurich te Zvicres.

Mbrame me ka sulmu Rexhep Selimi, te cilin e kam mbrojtur ne lufte e ne paqe. Ja kam mbrojtur edhe familjen kur pa te drejte i eshte sulmuar!

Deshiroje t i them Albin Kurtit vetem nje gje: E di qe keni ba pare, sepse po ju furnizon Turqia, Beogradi e Moska. E di qe je duke i zbatu planet e Beogradit per me shkaktu lufte civile ne Kosove. E di qe tana mjetet po i perdorni per me ba hallakame Kosoven. E di qe çdo recept te UDB es serbe je duke e zbatu. Ama dije qe je i lige, ne zemer, ne mendje, dhe ne shpirt.

Dije qe qytetaret e Kosoves shpejte kane me kuptu, se ashtu si Millosheviçi qe e shkaterroi ish Jugosllavine, duke u thirrur ne “unitet” e “bashkim”, edhe ti po e shkaterron Kosoven duke u thirre ne “bashkim kombetar”, e patriotizem fallc.

Albin, jo Frasherin, po edhe 100 te tjere merri ne Parlamen, kot e ke. Faktet qe kam me i nxjerre kunder teje dhe disave, bash kane me ju ba me fole vetemevete!”.