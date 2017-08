15:15, 7 Gusht 2017

Deputeti nga radhët e NISMA-s, Milaim Zeka, njëherit deputeti me i zëshëm së fundmi, ka mbështetur ftesën e Adem Mikullovcit për mbajtjen e seancës ditën e enjte, përderisa ka ironizuar këtë legjislaturë me serialin komedi “Kafeneja Jonë”.

Tutje Zeka i ka bërë thirrje edhe PAN-it, përmes një shkrimi në Facebook, që të vijnë në këtë seancë, në mënyrë që proceset të ecin tutje.

Më poshtë është postimi i plotë i Zekës.

“Personalisht mbeshtes ftesen e Adem Mikullovcit

Prej qe ka filluar seanca e pare e Parlamentit, komedia “Kafeneja jone”, me kryepersonazhin Adem Mikullovci, po ece per mrekulli. Ademi, here me hajgare, here me seriozitet, as qe e ka idene se çfare eshte duke bere. Thjeshte, po tregon se eshte sinonimi me i mire i nje shoqerie feudale, turkofile, me traditen qe Bali i Shpise, mundet me tredhe miza ne parlament, edhe ne me ja mbajte zhagun.

Krejte keto marrezira po ndodhin per shkak te vakumit ligjor, ngase parlamentin e kane mbipopulluar çoban, te cilet ne kushte normale, nuk do duhej kaluar neper fermat e dhive, pa le ma te tallen kaq paturperisht me elektoratin.

Si do qofte, e kisha lutur PAN-in, qe mos te kerkoje qime ne tlyne, po te vije diten e enjte me emrin e kandidatit, edhe te ecim me tutje. I madhi, dhe i mençuri, duhet me leshu pe. Perndryshe po pergaditemi per zgjedhje te jashtezakonshme, po nuk e di se cili prej neve ka me pas ftyre per me dale edhe me kerku vota?!!!” ka shkruar Milaim Zeka.

