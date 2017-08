Deputeti i NISMA për Kosovën, Milaim Zeka, i është drejtuar kolegut të tij nga Vetëvendosje, Dardan Molliqajt, që akuzon Kadri Veselin dhe SHIK-un për bllokim të institucioneve.

Përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, Zeka ka thënë se nga sa di, edhe babai dhe xhaxhai i Molliqajt kanë qenë pjesë e G2 – degë e SHIK-ut, njofton Klan Kosova.

Ndërsa ka nënvizuar se bashkëpartiaku i Molliqajt, Rexhep Selimi, ka qenë një nga shefat kryesorë të këtij organi, si edhe deputetë tjerë të Kuvendit të Kosovës pjesë e tij.

Dardan Molliqaj po e don Kosoven si Shqiperine e 97-tes

Lexova disa prononcime te Dardan Molliqajt, pse jo, edhe te VV, ku akuzon rende Kadri Veselin, edhe ShIK-un.E akuzon edhe per “bllokim” te institucioneve.

Per te paren nuk po flas, sepse nuk me takon, ngase nuk kam pasur as fatin, as shancin te isha anetar i kesaj organizate “kriminale”, ne te cilen, sipas deshmive te Nasim Haradinajt, ne G2, dege e SHIK-ut, kane ba pjese edhe “babai, edhe axha i Dardanit”!Dardan djali, vetem nje ta garantoje , qe njeri nga shefat kryesor te SHIK-ut, ka qene Rexhep Selimi, dhe shume deputet te Kuvendit, o keni qene neper strukturat e SHIK-ut, o te Sigurimit te Atdheut, o te UDB-es, o te BIA-s serbe, per çka askush nuk ka pasur guxim per te bere hetime ne kete drejtim!Nejse, do ta hapim kete teme ne Parlament, aty do te ballafaqohemi.

Po flasim per punen e bllokimit. Kadri Veseli u terhoqe nga posti i Kryeparlamentarit, pas thirrjes publike qe i bera. Thirrja ime ishte e sinqert, njerezore, dhe ne interesa te qytetareve te Kosoves.Ju Boshko Buhat e VV, ata partizanet e Titos, qe e keni ba kulture komunikimi sharjen, ndersa mjet molotovin e gazin lotsjelles, po mendoni qe Kadri Veseli “eshte dorezuar perpara jush”!Te jesh i bindur, me aqe sa une e njohe Kadri Veselin, ai as qe pjerdhe per juve. Po mire po ja beni, sepse ju nenvletesonte kur i kalonit nga mustaqet, sikur miu luanit!E kam verejtur fare mire, se me nje pjese nga Ju, nuk ka gjuhe komunikimi. Ju po ndillni lufte qytetare. Po ashtu sikurse i kam bere thirrje publike Kadri Veselit, ne te njejten menyre po e lus Behgjet Pacollin, Isa Mustafen, Avdullah Hotin, e çdo deputet te aresyeshem, hajdeni ta zhbllokojme situaten.E drejta kushtetuese ia siguron PAN-it nominimin e kandidatit. As nje te drejte nuk e ka dikush te perzihet tek emrat, ashtu sikurse PAN-i qe nuk ka te drejte te perzihet tek emrat e te tjereve.

Perndryshe, ju siguroje qe do te shkojme ne zgjedhje te jashtezakonshme. A thu a do te kemi ftyre me dale perpara qytetareve?!!!