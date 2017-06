18:24, 15 Qershor 2017

Kandidati për deputet nga radhët e NISMA-s, Milaim Zeka, ka thënë se lideri i tij Fatmir Limaj e mbështetë deri në fund kandidaturën e Ramush Haradinajt për krijimin e Qeverisë.

“Kam folur me Limajn dhe në mënyrë të prerë më ka thënë se deri në fund e mbështes Haradinajn me cilën do parti politike që ai bën koalicion”.

“Duhet të dihet se Lëvizja Vetëvendosje është fuqizuar aq shumë përmes një propagande që ia ka bërë elektoratit sikur PDK që e ka mashtruat elektoratin për bashkimin e Mitrovicës”.

Kështu ka thënë Zeka në Info Magazine të Klan Kosovës.

“Mashtrimi më i madh qytetarëve iu është bërë me kandidimin e kryetarëve të komunave, Mimoza Kusari, Agim Bahiri dhe Shpend Ahmeti”.

klankosova.tv