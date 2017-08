11:12, 4 Gusht 2017

Deputeti i PAN, Milaim Zeka, i ka bërë thirrje shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufcës, që sipas tij, të mos e përdorin gjuhën e fushatës në Kuvend, dhe që të mos e paragjykojnë formimin e qeverisë pasi që nuk ka ndonjë marrëveshje paraprake, njofton Klan Kosova.

“I dashur Glauk, po të them si mik, si shok, mos e përdorni gjuhën e fushatës këtu ta paragjykoni formimin e qeverisë se me kë do ta bëni qeverinë sepse nuk ka kurrfarë marrëveshje paraprake”, tha Zeka në foltoren e Kuvendit.

