16:47, 16 Gusht 2017

Një pus mesjetar 17 metra i thellë u zbulua në dyshemenë e godinës qendrore të Qafës së Pazarit të Gjirokastrës, e njohur ndryshe edhe si 6-këndëshi.

“Kisha dëgjuar për këtë pus që para 30 vitesh, por nuk e dija ku ishte me saktësi. Pusi do të bëhet i dukshëm dhe do të vëmë ndriçim. Është një vlerë e shtuar për qytetin, jo vetëm për pazarin. Është diçka e veçantë”, thotë Dhrami.

Pusi mendohet të jetë ndërtuar para ndërtimit të pazarit, çka do të thotë më shumë se 300 vjet më parë dhe paraqitet në gjendje shumë të mirë. Niveli i ujit që dikur përdorej për tu pirë është deri në lartësinë 5 metra.

Vepra e rrallë ka filluar të befasojë vizitorët, ndërsa i ka shtuar një tjetër atraksion turistik pazarit karakteristik të Gjirokastrës. Banorët e vjetër të qytetit flasin për të paktën 7 puse në pazarin e qytetit si dhe për një sistem të sofistikuar furnizimi me ujë të lidhur me ujësjellësin e Ali Pashës, por kjo ende nuk është faktuar.





