22:28, 17 Prill 2017

Të premten bëhen një vit që nga vdekja e ikonës së muzikës, Prince.

Dokumentet e reja tregojnë që shtëpia e këngëtarit kishte qenë e mbuluar me pilula, dhe se ai kishte qenë në lidhje me ish yllin e The Voice. Judith Hill.

Urdhëri i bastisjes gjithashtu zbuloi se ylli i tingullit të Minneapolis, po luftonte me varësinë nga opioidët,shkruan Daily Mail, transmeton Klan Kosova.

Fizicienti i Prince, Michael Schulenberg, i kishte përshkruar ilaçe në emër të rojes së tij, Kirk Johnson, shkaku i privatësisë.

Madje një përshkrim për oksikodon i ishte shkruar gjashtë ditë para vdekjes së këngëtarit, të njejtën ditë kur ai kishte konsumuar mbidozë në aeroplanin që e dërgonte për në Atlanta.

