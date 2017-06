18:55, 10 Qershor 2017

Organet e sigurisë së Republikës së Kosovës kanë dekonspiruar një operacion serbo-rus, i cili ka pasur për qëllim dëmtimin e procesit zgjedhor të 11 qershorit në vendin tonë.

Qëllimi i këtij operacioni ka qenë inskenimi i një vrasjeje në veri të vendit, të cilin gjoja do ta bënin shqiptarët.

Të dhënat flasin se në të vërtetë, operacioni ka filluar disa ditë pas shpalljes së zgjedhjeve, përkatësisht më 22 maj të këtij viti, kur, së paku një oficer rus i spiunazhit ka humbur jetën në një atentat në afërsi të pikës kufitare në Jarinje, 4-5 kilometra brenda Serbisë.

Besohet se, zyrtari rus ka qenë i ngarkuar me punë në të ashtuquajturën “Qendër Humanitare Ruso-Serbe” në Nish, e cila njihet nga perëndimi si qendër spiunazhi.

Për këtë, një portal prorus në veri të vendit ka zhvilluar një bisedë telefonike me ambasadën ruse në Beograd, ku siç dëshmon edhe audio-incizimi, diplomati rus i ka ikur përgjigjes.

Për çudi, ngjarja është mbyllur shumë shpejt për opinionin, dhe më tej nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar nga asnjëra palë.

Kjo e konfirmon faktin se operacioni ka qenë tepër sekret.

Të dhënat flasin se, e tërë ngjarja mund të ketë ndodhur duke marrë parasysh nivelin e lartë të sekretit, dhe së këndejmi zyrtari rus ka qenë cak i sulmit të grupit kriminal serb nga veriu.

Këtij grupi kriminal i printe Millan Radojçiq, i cili njëkohësisht është edhe bashkëpunëtor i lartë i shërbimeve serbe të sigurisë për komunat veriore.

Pas vrasjes së oficerit rus, shërbimet e të dy vendeve serbe dhe ruse, janë dakorduar që kufomën ta përdorin për vrasjen që do të duhej të ndodhte më 11 qershor në veri.

Kështu, për këtë vrasje, të dy shtetet përkatëse, do t’i akuzonin shqiptarët, përkatësisht institucionet e Republikës së Kosovës në mënyrë që procesi zgjedhor të diskreditohej rëndë.

Kjo do të ndodhte në rast të të pakënaqësisë me rezultatin e zgjedhjeve për Listës Srpska. Rrjedhimisht, gjendja në veri do të eskalonte dhe se i tërë procesi zgjedhor atje do të dështonte.

Organet e sigurisë së Republikës së Kosovës edhe më herët kanë poseduar informacion se Federata Ruse është e interesuar të ndërhyjë në procesin zgjedhor në Kosovë, ashtu siç është bërë edhe në Malin e Zi në tetor të vitit të kaluar, ku cak ka qenë vrasja e ish-kryeministrit malazez Millo Gjukanoviq.

Siç dihet, prioritet i shërbimeve të inteligjencës ruse në vitin e fundit, ka qenë përfshirja në zgjedhje në shumicën e vendeve evropiane, veçanërisht në Ballkanin./RTKlive/

Interesante