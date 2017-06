16:30, 17 Qershor 2017

Drew Barrymore është në lidhje me David Hutchinson pas divorcit të saj nga Will Kopelman, konfirmon Us Weekly, transmeton Klan Kosova.

42-vjeçarja është parë me Hutchinson në New York më 17 maj. Ata ishin duke i “mbajtur duart dhe duke pasur një bisedë të gjallë”, tha ekskluzivisht një burim për magazinën.

Marrdhënia e re vjen një vit pas Barrymore njoftoi se ajo dhe Kopelman po e përfundonin martesën trevjeçare. Çifti, i martuar në qershor të vitit 2012, vazhdon të ketë një lidhje miqësore me vajzat e tyre Olive dhe Frankie.

Interesante