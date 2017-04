16:00, 23 Prill 2017

Drake nuk e ka lënë një vajzë të Instagram-it shtatzënë, dhe mendon se kërkesa e saj është kaq qesharake saqë as skuadra e tij nuk ka qenë e lidhur me “burimet e saj” të lidhura me reperin, raporton TMZ, transmeton Klan Kosova.

Është interesante…Layla Lace ka postuar në fillim të javës një fotografi me disa shënime se Drake ishte me të në Londër. Por ajo tashmë ka pastruar të gjitha akuzat.

Ka pasur thashetheme se ekipi i Drake shkoi tek ajo dhe e kërcënoi atë me një padi nëse nuk i heq postimet që i ka bërë. Nuk është e vërtetë. Ai kurrë nuk e ka takuar atë.

Burimet e TMZ thonë se skuadra e Drake kurrë nuk shkoi tek Layla, ata besojnë se ajo e bëri atë për vëmendje dhe kur njerëzit filluan të flisnin për të, ajo s’kishte më nevojë t’i mbante postimet në profil.