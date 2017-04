16:51, 26 Prill 2017

Disney ka publikuar disa data të lëshimit të filmave të vet madhorë, përfshirë edhe Frozen 2, që është vazhdim i filmit Frozen, i cili është filmi i animuar që ka mbledhur më së shumti para në arkat filmike.

Frozen 2 do të shfaqet në kinema më 27 nëntor 2019, saktësisht gjashtë vjet pas filmit të parë, shkruan, The Independent, transmeton Klan Kosova.

Pritja e madhe mes filmave është shkaku i Disneyt që me dëshprim po dëshiron që filmi i dytë të jetë po aq i suksesshëm sikur i pari.

Më poshtë keni listën e datave të tjera të filmave që do t’i lëshojë Disney:

2017

5/5/17 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 (3D)

5/26/17 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES (3D)

6/16/17 CARS 3 (3D)

11/3/17 THOR: RAGNAROK (3D)

11/22/17 COCO (3D)

12/15/17 STAR WARS: THE LAST JEDI (3D)

2018

2/16/18 BLACK PANTHER (3D)

3/9/18 A WRINKLE IN TIME (3D)

4/6/18 MAGIC CAMP

5/4/18 AVENGERS: INFINITY WAR (3D)

5/25/18 UNTITLED HAN SOLO STAR WARS ANTHOLOGY FILM (3D)

6/15/18 THE INCREDIBLES 2 (3D)

7/6/18 ANT-MAN AND THE WASP (3D)

8/3/18 UNTITLED DISNEY FAIRY TALE

11/2/18 MULAN

11/21/18 RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT RALPH 2 (3D)

12/25/18 MARY POPPINS RETURNS

