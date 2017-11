22:00, 3 Nëntor 2017

Zayn Malik ka treguar se çfarë raportesh ka me anëtarët e tjerë të bendit One Direction, duke zbuluar se nuk flet me asnjërin nga anëtarët e bendit që prej largimit të tij më 2015.

“Marrëdhëniet tona definitivisht kanë ndryshuar që kur ishim në bend bashkë, por mendoj që është vetë jeta”, tha Malik për Billboard.

“Të gjithë rriten, dy prej djemve kanë fëmijë të tyretani. Por jo, nuk flas me asnjëri prej tyre, vërtetë”.

