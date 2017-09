20:30, 16 Shtator 2017

Zayn Malik ka treguar se Harry Style dhe ai nuk kanë qenë kurrë aq të afërt sa mund të kenë menduar fansat se ishin, transmeton Klan Kosova.

Të dy, ishin pjesë e grupit të famshëm One Direction, por Zayn u largua nga grupi në kulmin e suksesit të tyre, dhe pjesa tjetër e djemve përfundimisht vazhduan karrierën solo.

“Ne jemi në kontakt”, tha Zayn për Us Weekly, për anëtarët e tjerë të grupit 1D. “Gjithçka është në nivel. Nuk është mënyra që ka qenë, natyrisht, sepse kemi kaluar 24 orë në ditë në grup dhe tani po rritemi individualisht, por ne ende flasim”.

Kur u pyet nëse ai flet me Harry-in, Zayn tha: “Të jemi sinqertë, unë kurrë nuk kam folur me Harry, madje as kur isha në grup. Pra, nuk e kam pritur shumë atë marrëdhënie me të”.

